أخبار دولية
24 أيار 2022 - 16:41
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الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار

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الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار
Lebanon News
قررت الولايات المتحدة ان تلغي اعتبارًا من الساعة 00,01 الأربعاء (04,01 ت غ)، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في قرار من شأنه أن يسرّع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها.
 
وبذلك يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا في 24 شباط، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل.
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والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 أيار الجاري ومقداره هو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.
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