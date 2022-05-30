أخبار دولية
30 أيار 2022 - 00:34
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ألمانيا توافق على إنشاء صندوق بمائة مليار يورو لتحديث جيشها في وجه التهديد الروسي

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ألمانيا توافق على إنشاء صندوق بمائة مليار يورو لتحديث جيشها في وجه التهديد الروسي
Lebanon News
أبرمت الحكومة الألمانية إتفاقًا مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر الأحد من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.
    
وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضًا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. 
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وأنجز الإتفاق الذي يتضمن أيضًا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب. 
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