79 قتيلا على الاقل و56 مفقودا جراء تساقط امطار غزيرة في البرازيل وفق حصيلة جديدة

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خلفت الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانزلاقات تربة منذ الثلاثاء في منطقة ريسيف شمال شرق البرازيل، 79 قتيلا على الأقل و56 مفقودا وفقا لآخر حصيلة رسمية نُشرت الأحد.وقال الدفاع المدني لولاية بيرنامبوك في بيان إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة هطول الأمطار بلغ 79" موضحا أن 56 شخصا في عداد المفقودين.ومع توقف الأمطار، استأنف نحو 1200 رجل تساندهم مروحيات وقوارب، الأحد عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين.وتسببت العاصفة في انزلاقات للتربة على سفوح التلال وفيضان الأنهار وسيول كبيرة جرفت كل شيء في طريقها.وأظهرت لقطات بثتها السلطات المحلية الأحد رجال الإنقاذ ومتطوعين يرفعون الأنقاض في جارديم مونتيفردي على الحدود بين ريسيف وبلدية جابواتاو دوس غوارارابيس.وفي هذه المنطقة التي توجد بها مدن الصفيح وقعت أكبر مأساة صباح السبت عندما أدى انزلاق للتربة إلى مقتل 19 شخصًا.