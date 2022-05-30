أخبار دولية
30 أيار 2022 - 09:38
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رئيس الوزراء الاسترالي الجديد ينال الغالبية في مجلس النواب

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رئيس الوزراء الاسترالي الجديد ينال الغالبية في مجلس النواب
Lebanon News
نال رئيس الوزراء الاسترالي الجديد العمالي أنتوني ألبانيزي الغالبية المطلقة في مجلس النواب ما يتيح له تجاوز تأمين دعم نواب مستقلين الى حد ما، بحسب توقعات اللجنة الانتخابية التي نشرت الاثنين.
 
وبحسب التقديرات الرسمية فإن رئيس حزب العمال الذي أنهى فوزه في 21 أيار في الانتخابات تسع سنوات من حكم المحافظين، نال 76 مقعدا على الأقل من أصل 151.
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وهكذا بات العماليون يتقدمون الى حد كبير على الائتلاف المحافظ المنتهية ولايته الذي يعتبر مسؤولا عن عدم تحرك استراليا لمكافحة الاحتباس الحراري ودعم الصناعات التي تعمل بالطاقة الأحفورية.
 
وفي مجلس الشيوخ، لم يتضح بعد توزيع المقاعد بشكل كامل وقد يحتاج حزب العمال إلى دعم أعضاء من مؤيدي حماية البيئة وبينهم نجم الركبي السابق ديفيد بوكوك ليتمكن من التشريع، لا سيما بشأن أهداف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
 
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