زيلينسكي يحض الاتحاد الأوروبي على إنهاء "الخلافات" وفرض عقوبات على روسيا

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي الاثنين وضع حد "للخلافات" الداخلية قائلا إنها تساعد موسكو فقط، فيما حض الكتلة على إقرار المزيد من العقوبات ضد روسيا.وقال زيلينسكي خلال قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل عبر الفيديو "يجب إنهاء كل الخلافات في أوروبا، الخلافات الداخلية تشجع روسيا على ممارسة المزيد من الضغط عليكم. حان الوقت لأن تكونوا متّحدين" مضيفا "على أوروبا أن تظهر قوتها".وتابع "فقط من خلال وحدة أكبر يمكن إيجاد ردود فعالة على كل ما تفعله روسيا ضدنا وضدكم".وشجع الرئيس الأوكراني الدول الـ27 على إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا "تشمل عقوبات على النفط". وقال مجددا "من الواضح أنه يجب التقدم في العقوبات ضد العدوان (الروسي)".لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تعتمد بلاده بشدة على النفط الروسي، قال في وقت سابق الاثنين إن "لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي" بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي.وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا لا تريد رؤية اتحاد أوروبي موحد بل تريد "27 دولة منقسمة، 27 قطعة لا يمكن تجميعها هذه رغبتهم".وفي ما يتعلق بترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس الأوكراني إنه "متأكد" من أن "الدول المترددة ستغير رأيها" فيما أعرب الكثير من الممثلين الأوروبيين، خصوصا الفرنسيين، عن تحفظاتهم بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.