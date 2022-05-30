16 قتيلا في هجوم جديد في شرق جمهورية الكونغو

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قتل 16 شخصا على الأقل على أيدي متمردين من القوات الديموقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الذي يشهد أعمال عنف، كما أفادت مصادر محلية الاثنين.وقال ساهاني كامبالي رئيس فريق الصليب الأحمر لوكالة فرانس برس "نحن الصليب الأحمر المحلي في بولونغو، عثرنا على 16 جثة لمدنيين وسبعة جرحى وخمس شاحنات محروقة. لقد تم إدخال المصابين الى مركز صحي" في المكان.وبين القتلى "رجل إسعاف من الصليب الأحمر المحلي. تم إطلاق النار عليه فيما كان يحاول الفرار" كما قال البرت ندونغو الامين العام للمنظمة.من جهته قال أنديكا ميهيكو رئيس شبيبة بولونغو لوكالة فرانس برس إن "العدو القوات الديموقراطية المتحالفة دخل الى بولونغو قرابة الساعة 21,00 (19,00 ت غ). احرق (المتمردون) خمس آليات والاشخاص الذين كانوا فيها احترقوا جميعا. لقد أحرقوا منازل. الحصيلة حتى الآن 15 قتيلا".وأضاف أن الهجوم استمر حتى الصباح ووصلت قوات الأمن "متأخرة" مشيرا الى انه تم إبقاء جثث في المشرحة وأخرى لدى العائلات.وتقع بلدة بولونغو الريفية في شمال اقليم شمال كيفو، على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق بيني على الطريق بين بيني وكاسيندي المؤدية الى الحدود مع أوغندا المجاورة.وهذه المذبحة هي الرابعة التي تنسب الى القوات الديموقراطية المتحالفة في بولونغو منذ العام 2020.وتتهم هذه المجموعة التي يعرف عنها تنظيم الدولة الإسلامية على انها فرعه في غرب افريقيا، بأنها مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية وبارتكاب اعتداءات جهادية في أوغندا.والسبت قتل 27 شخصا على الأقل في هجوم جديد نسب الى القوات الديموقراطية المتحالفة في قرية بيو-مانياما في منطقة بيني أيضا بحسب المرصد الأمني في كيفو، الهيئة التي لها مراقبون في هذه المنطقة.