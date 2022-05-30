أخبار دولية
30 أيار 2022 - 17:19
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إيطاليا تلغي كل قيود السفر المتعلقة بكوفيد

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إيطاليا تلغي كل قيود السفر المتعلقة بكوفيد
Lebanon News
أعلنت إيطاليا الإثنين إلغاء شرط إظهار دليل على التطعيم ضدّ فيروس كورونا أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل دخول البلاد.
      
وأوردت وزارة الصحة أن شرط إظهار ما يسمى بـ"التصريح الأخضر" لدخول إيطاليا "لن يتم تمديده" عند انتهائه في 31 أيار.
     
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفشّى فيها فيروس كوفيد على نطاق واسع في مطلع عام 2020 وقد فرضت قيودا من بين الأكثر صرامة من بينها مطالبة كلّ العمال باستصدار التصريح الأخضر.
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ومع تراجع الإصابات وتلقيح غالبية السكان، رُفع معظم الإجراءات باستثناء إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمدارس.
      
وسجّلت إيطاليا الإثنين 7537 إصابة جديدة و62 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بالفيروس إلى 166,631، وفق أرقام وزارة الصحة.
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