أخبار دولية
31 أيار 2022 - 00:29
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الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات الدولية

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الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات الدولية
Lebanon News
اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على إقصاء "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
     
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت".
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وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.
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