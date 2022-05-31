أخبار دولية
31 أيار 2022 - 05:10
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أوربان يشيد بإعفاء المجر من الحظر الأوروبي على النفط الروسي

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أوربان يشيد بإعفاء المجر من الحظر الأوروبي على النفط الروسي
Lebanon News
أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء بإعفاء بلاده من الحظر الذي أعلنه الإتحاد الأوروبي على النفط من روسيا، ما يسمح للمجر بمواصلة الإستفادة من الخام الروسي زهيد الثمن.
    
وبعد مفاوضات إستمرت أسابيع بين الإتحاد الأوروبي وبودابست، أبرم قادة التكتل الإثنين إتفاقًا يقوم على حل وسط إذ يحظر واردات النفط الروسية التي يتم إيصالها بواسطة الناقلات لكنه يبقي على تلك التي تصل عبر خطوط الأنابيب، علمًا أن المجر تحصل على الخام الروسي الذي يعد أساسيًا لإقتصادها بهذه الطريقة إذ أنها لا تطل على أي بحار.
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وقال أوربان في تسجيل مصور نشر على صفحته على فيسبوك: "يمكن للعائلات أن تنام بسلام الليلة، بقينا بمنأى عن الفكرة الأكثر إثارة للذعر".
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