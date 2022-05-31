مقتل مدنيين في جنوب غرب الكاميرون الناطق بالانكليزية على أيدي مسلحين

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قُتل 24 مدنياً وأصيب نحو 60 آخرين بجروح الاحد على أيدي انفصاليين مسلحين في جنوب غرب الكاميرون الناطق باللغة الانكليزية، حيث يدور نزاع دامٍ، بحسب ما افاد رئيس بلدية المنطقة وكالة فرانس برس الثلاثاء.وأةضح إكوال مارتن أن الانفصاليين هاجموا بالأسلحة النارية الأحد قرية أوبوني الثانية، على بعد 560 كلم شمال غرب ياوندي، قرب الحدود مع نيجيريا، والحصيلة 24 قتيلًا وما لا يقل عن 62 جريحًا.ورأى مارتن أن الانفصاليين أرادوا أن يدفع لهم السكان نقودًا كل شهر، فرفضوا ولهذا السبب هاجموهم.وأكد الهجوم عضو في الإدارة المحلية، طلب عدم ذكر اسمه، وأفاد بأن ما لا يقل عن 15 مدنياً قُتلوا.وتسكن في الشمال الغربي والجنوب الغربي للكاميرون أقلية ناطقة باللغة الإنكليزية، ويشعر بعض السكان أنهم منبوذون من الغالبية الناطقة بالفرنسية في البلاد التي يحكمها الرئيس بول بيا (89 عاماً) بقبضة من حديد منذ نحو 40 عاما.ومنذ عام 2017، يدور نزاع دامٍ بين الجماعات الانفصالية والجيش، غالبًا ما يكون المدنيون ضحيته.