الحكم بالسجن ستة أشهر بحق الصحافي الجزائري إحسان القاضي

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قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الصحافي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة فرنس برس.وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي "أدانت محكمة سيدي أمحمد إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)."وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرًا لمتابعة إجراءات الإستئناف والطعن.توتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الإتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الإنترنت دافع فيه عن حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.