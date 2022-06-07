أخبار دولية
07 حزيران 2022 - 08:36
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الصين تتهم أستراليا وكندا بالتضليل الإعلامي بعد حوادث جوية

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الصين تتهم أستراليا وكندا بالتضليل الإعلامي بعد حوادث جوية
Lebanon News
إستهجنت الصين الثلاثاء لجوء كندا وأستراليا إلى ما وصفته بأنه "تضليل إعلامي" بعدما اتهما بكين بتعريض طائراتهما للخطر في إطار من التوتر مع حليفتي واشنطن.
    
وانتقدت كندا الأسبوع الماضي سلاح الجو الصيني إثر حادث في المجال الجوي في آسيا. وقالت أوتاوا إن طائرات كندية وجدت نفسها أمام طائرات عسكرية صينية كانت تسعى على ما يبدو إلى إرغامها على تغيير مسارها. وندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين بما وصفه بأنه "استفزاز" من جانب الصين.
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ورأت بكين الثلاثاء أن كندا يجب أن تحترم موضوعيًا الوقائع وأن تتوقف عن نشر التضليل الإعلامي.
 
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