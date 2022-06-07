تفكيك شبكة تضم باكستانيين يُشتبه بصلتهم بهجوم أمام مقر شارلي ايبدو في 2020

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أدت عملية لمكافحة الإرهاب نسقتها الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول في ايطاليا وفي أماكن أخرى من أوروبا إلى تفكيك شبكة من الباكستانيين المرتبطين بهجوم نُفّذ في 2020 أمام المقرّ السابق لصحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة، حسبما أعلنت الشرطة الايطالية الثلاثاء.وأدّت هذه العملية التي نسّقها الادعاء العام في جنوة (شمال ايطاليا) وإدارة جهاز مكافحة العصابات ومكافحة الإرهاب، إلى "توقيف مواطنين باكستانيين"، حسبما قالت الشرطة في بيان، مشيرة إلى إصدار 14 مذكّرة توقيف.وأعضاء هذه الشبكة "المشتبه بهم جميعًا بالاتفاق الجنائي بهدف الإرهاب الدولي" مرتبطون "مباشرة بزهير حسن محمود".