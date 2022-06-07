أخبار دولية
07 حزيران 2022 - 09:49
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تفكيك شبكة تضم باكستانيين يُشتبه بصلتهم بهجوم أمام مقر شارلي ايبدو في 2020

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تفكيك شبكة تضم باكستانيين يُشتبه بصلتهم بهجوم أمام مقر شارلي ايبدو في 2020
Lebanon News
أدت عملية لمكافحة الإرهاب نسقتها الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول في ايطاليا وفي أماكن أخرى من أوروبا إلى تفكيك شبكة من الباكستانيين المرتبطين بهجوم نُفّذ في 2020 أمام المقرّ السابق لصحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة، حسبما أعلنت الشرطة الايطالية الثلاثاء.
 
     
وأدّت هذه العملية التي نسّقها الادعاء العام في جنوة (شمال ايطاليا) وإدارة جهاز مكافحة العصابات ومكافحة الإرهاب، إلى "توقيف مواطنين باكستانيين"، حسبما قالت الشرطة في بيان، مشيرة إلى إصدار 14 مذكّرة توقيف. 
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وأعضاء هذه الشبكة "المشتبه بهم جميعًا بالاتفاق الجنائي بهدف الإرهاب الدولي" مرتبطون "مباشرة بزهير حسن محمود".
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