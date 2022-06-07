قطر وتفكيك ألغام النووي...

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LBCI News Lebanon

ألقى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تلاه من نص القرار المرفوع الى الوكالة بظلالهما على المشهد الايراني - الدولي... وما سيحمله هذان التطوران من تداعيات محتملة على الاتفاق النووي ومستقبله..