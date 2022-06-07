أخبار دولية
07 حزيران 2022 - 13:53
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قطر وتفكيك ألغام النووي...

قطر وتفكيك ألغام النووي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايران,اتفاق النووي,قطر وتفكيك ألغام النووي...
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Lebanon News
ألقى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تلاه من نص القرار المرفوع الى الوكالة بظلالهما على  المشهد الايراني - الدولي... وما سيحمله هذان التطوران من تداعيات محتملة على الاتفاق النووي ومستقبله..
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