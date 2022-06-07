أخبار دولية
07 حزيران 2022 - 12:12
Back

لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تركيا,سيرغي لافروف,لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
episodes
لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
Lebanon News
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا مساء الثلاثاء لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف الأربعاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً