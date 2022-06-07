أخبار دولية
07 حزيران 2022 - 12:12
07/06/2022 12:12:04
لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
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LBCI News Lebanon
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا مساء الثلاثاء لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن يلتقي لافروف الأربعاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.
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