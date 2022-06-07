المبعوث الأميركي يؤكد أن بيونغ يانغ تجاهلت كل دعوات واشنطن للحوار

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أوضح الموفد الأميركي سونغ كيم الثلاثاء أن الولايات المتحدة كثفت منذ العام الماضي الدعوات للحوار مع كوريا الشمالية عبر قنوات عدة بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية، لكنها لم تتلق أي رد.وأشار المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية للصحافيين إلى أنه على الرغم من العدد القياسي لعمليات إطلاق لصواريخ باليستية التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام، تواصل واشنطن إقتراح محادثات على بيونغ يانغ "من دون شروط مسبقة". وألمح إلى أن هذا العرض الدبلوماسي سيظل مطروحًا على الطاولة حتى لو أجرت الدولة المعزولة تجربة نووية جديدة، هي الأولى منذ عام 2017 - كما يتوقع الأميركيون.وقال: "لإثبات صدقنا، أكد مسؤولون أميركيون كبار بينهم رئيسنا ووزير خارجيتنا علنًا وبشكل متكرر أننا نريد تبادلًا دبلوماسيًا."