استراليا: الصين اعترضت مقاتلة تابعة لنا في المجال الجوي الدولي

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أكدت أستراليا أن طائرة مقاتلة تابعة لقواتها الجوية كانت في المجال الجوي الدولي خلال مهمة استطلاعية عند اعتراضها من قبل مقاتلة صينية قامت بإطلاق سحابة من قشور الالمنيوم التي تستخدم لتضليل الصواريخ.ورد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز باقتضاب عندما سئل عن الخلاف بين كانبيرا وبكين بشأن حادث 26 أيارالذي وصفته الحكومة الأسترالية بأنه "خطيرة للغاية".وأوضح ألبانيز في مؤتمر صحافي أن هذا الحادث وقع في المجال الجوي الدولي.وأفاد تان كيفي المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية من حهته بأن طائرة مقاتلة أسترالية مضادة للغواصات من طراز "بي-8أيه" اقتربت من المجال الجوي لجزر "باراسيل" المتنازع عليها والمعروفة باسم "خيشا" في الصين.وأضاف تان أن الجانب الصيني "أطلق تحذيرا لابعادها"، متهما الطائرة بتهديد سيادة الصين وأمنها والحكومة الاسترالية بنشر "معلومات كاذبة".وتقول استراليا إن الطائرة الصينية حلقت أمام طائرتها وأطلقت قشور الألمنيوم التي دخل بعضها محركات الطائرة.وكانت تكهنات قد سرت حول تحسن العلاقات الفاترة بين استراليا والصين بعد فوز حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ألبانيز في انتخابات 21 أيار قصيرة الأمد، الا أنها لم تعش طويلا.وهنأ رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ ألبانيز بعد أيام من إعلان فوزه.لكن البلدين دخلا في خلاف منذ ذلك الحين حول حادث الطائرة وطموحاتهما الدبلوماسية والأمنية في منطقة جنوب المحيط الهادئ.وتوترت العلاقة بين البلدين في العامين الماضيين بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في نشأة فيروس كورونا، إضافة الى حظرها وحظرت شبكات الجيل الخامس لعملاق الاتصالات الصيني هواوي.وردت الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا بفرض رسوم جمركية على العديد من السلع الاسترالية.