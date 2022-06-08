بلينكن: نتعهّد بمتابعة الحقائق في مقتل شيرين أبو عاقلة

الإعلان

تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالسعي الى تحقيق المحاسبة في مقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة حيثما تقود الحقائق، وسط سجال عنيف بين السلطات الاسرائيلية والفلسطينية حول مقتلها.وقُتلت أبو عاقلة المراسلة البارزة لقناة الجزيرة في 11 أيار خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وواجه بلينكن الذي كان يحضر منتدى لطلاب الصحافة على هامش قمة أميركا اللاتينية في لوس أنجلس سؤالا حول سبب "عدم ترتب أي نتائج على الإطلاق" على اسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، في قضية مقتل ابو عاقلة.وأجاب بلينكن في إشارة الى وقائع القضية:"أنا آسف، مع كل احترامي، لم يتم التثبت منها بعد".وأكد أن بلاده تتطلع الى تحقيق مستقل وموثوق به، وعندما يحصل هذا التحقيق، سوف نتبع الحقائق حيثما تقودنا. الأمر بهذا الوضوحوأضاف بلينكن الذي سبق وأن تحادث هاتفيا مع عائلة أبو عاقلة "أنا أشجب بشدة خسارة شيرين. لقد كانت صحافية مميزة، ومواطنة أميركية".وخلص تحقيق فلسطيني الى أن شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص جندي اسرائيلي استخدم بندقية قنص. كوذكر تقرير لشبكة "سي أن أن" نقلا عن شهود عيان أنها استهدفت على ما يبدو بشكل متعمد من قبل القوات الإسرائيلية.ونفت إسرائيل بغضب هذه المزاعم وقالت إنها تحقق في الأمر، بينما طلبت من الفلسطينيين المشاركة في تحقيق مشترك.