بعد استبعاده من قمة الأميركيتين...مادورو يزور تركيا

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وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تركيا في زيارة رسمية، بينما كان زعماء دول أميركا اللاتينية يحضرون قمة الأميركيتين في الولايات المتحدة التي استبعدت فنزويلا من قائمة المدعوين.وعرضت قناة "في تي في" الفنزويلية الرسمية لقطات لمادورو عند وصوله إلى مطار أنقرة، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين الأتراك.وكتب مادورو على تويتر: "يسعدني أن أبدأ هذه الجولة الدولية من أراضي دولة تركيا الشقيقة"، مضيفا "أقدر حفاوة الترحيب والمودة التي أظهروها لنا، وأنا واثق من أننا سوف نعزز روابط الاتحاد والتعاون بين شعبينا".ولم تتم دعوة فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأميركيتين التي تعقد في لوس أنجلس وتستمر أسبوعا، وقد رفض رئيس المكسيك تلبية الدعوة الى القمة احتجاجا على استبعاد زعماء الدول الثلاث.وغاب قادة دول ما يسمى بالمثلث الشمالي، السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، على الرغم من أن الهجرة غير الشرعية سوف تكون نقطة نقاش رئيسية.ووصل مادورو إلى تركيا بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يعتزم بحث قضية صادرات الحبوب المتوقفة من أوكرانيا بسبب الحرب.ولم يعرف ما إذا كان مادورو سيلتقي لافروف، لكن وفق الرئاسة التركية فإن الرئيس رجب طيب اردوغان سوف يستقبل نظيره الفنزويلي.وقال بيان رئاسي إنه ستتم مراجعة كافة جوانب العلاقات التركية الفنزويلية ومناقشة خطوات تعزيز العلاقات.وتركيا صديقة لفنزويلا التي سعت إلى تعزيز علاقاتها مع دول مثل الصين وإيران وروسيا بعد العقوبات الأميركية ضد حكومة مادورو.