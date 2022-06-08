إجراء ايراني مرتقب ردّاً على سلوك الوكالة الدولية المُسيّس

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وضعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بعض الإجراءات على جدول أعمالها ردا على ما اعتبرته السلوك غير القانوني والتسييس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وابلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراءات التي تعتزم اتخاذها ردّا على تحركات الوكالة الدولية مؤخراً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الردّ الإيراني قريباً.في هذا الوقت اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بانه ليست لايران اي انشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع او انشطة مجهولة، معتبرا ان هذا الحديث هدفه مواصلة سياسة الضغط القصوى على طهران.