حاكم منطقة لوغانسك: القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من مدينة استراتيجية بسبب كثافة القصف

الإعلان

في مستجدات الحملة العسكرية الروسية على اوكرانيا، أكد حاكم منطقة لوغانسك ان القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من مدينة استراتيجية شرقي البلاد، بسبب كثافة القصف الذي تتعرض له، مؤكدا وجود خطة اعادة انتشار للتحصن في مواقع أفضل.في غضون ذلك اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية امر مشروع.وقال وزير الخارجية التركي الذي استقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة للبحث في مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر: إذا كان علينا فتح السوق الأوكرانية الدولية، فنعتقد أن إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية أمر مشروع.