الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات اردوغان

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تراجعت الليرة التركية اليوم إلى مستويات لم تشهدها منذ كانون الأول، واقتربت من أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى خفض جديد لمعدل الفائدة.وانخفضت العملة التركية بنسبة 2% خلال اليوم وتم تداولها بعد ظهر اليوم بأكثر من 17 ليرة للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ كانون الأول عندما انهارت العملة لتصل إلى 18,4 ليرة مقابل الدولار.وخسرت الليرة أكثر من 22% مقابل الدولار منذ الأول من كانون الثاني و49,7% على مدى عام.وأشار فؤاد رزاق زادة المحلل في CityIndex الى أن الضغوط مستمرة على الليرة التركية، مذكرا بأن الرئيس التركي أعلن الاثنين انه ينوي خفض أسعار الفائدة مجددا في حين بلغ التضخم في تركيا 73,5% على أساس سنوي في ايار.وقال المحلل ان "المستثمرين قلقون أيضا من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم التضخم في تركيا".ويرى الرئيس التركي خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.وكان ارغم البنك المركزي في نهاية 2021 على خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين ايلول وكانون الاول، ما تسبب في انهيار العملة الوطنية.وبلغ التضخم أعلى مستوياته في تركيا منذ كانون الاول 1998، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.