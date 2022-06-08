أخبار دولية
08 حزيران 2022 - 11:29
Back

مكافأة صينية مجزية لكل معلومة حول تهديد "الأمن القومي"

مكافأة صينية مجزية لكل معلومة حول تهديد "الأمن القومي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمن القومي,مكافأة,مكافأة صينية مجزية لكل معلومة حول تهديد "الأمن القومي"
episodes
مكافأة صينية مجزية لكل معلومة حول تهديد &quot;الأمن القومي&quot;
Lebanon News
تعرض الصين مكافأة قد تصل إلى 14 ألف يورو أو ربما أكثر لقاء كل مساعدة لمكافحة التهديدات التي تطال "الأمن القومي"، حسبما أفادت صحيفة "ليغل ديلي" Legal Daily الرسمية نقلًا عن بيان حكومي. 
     
وتعد هذه المبادرة الصينية الأحدث لمحاربة محاولات التجسس وأي نفوذ أجنبي غير مرغوب فيه.
الإعلان
     
وأشارت "ليغل ديلي" الثلاثاء إلى أن الأشخاص الذين لعبوا دورًا رئيسيًا أو قدموا مساهمة كبيرة في مكافحة أو وقف أو معاقبة الأفعال التي تضع الأمن القومي في خطر سيحصلون على ما يتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف يوان (أي بين 4200 و14 ألف يورو).
    
وقد ينال الذين يقدمون مساعدة مهمة جدًا مبلغًا أكبر، حسبما أفادت الصحيفة نقلًا عن وزارة الأمن العام. 
الإعلان
إقرأ أيضاً