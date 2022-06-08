مكافأة صينية مجزية لكل معلومة حول تهديد "الأمن القومي"

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تعرض الصين مكافأة قد تصل إلى 14 ألف يورو أو ربما أكثر لقاء كل مساعدة لمكافحة التهديدات التي تطال "الأمن القومي"، حسبما أفادت صحيفة "ليغل ديلي" Legal Daily الرسمية نقلًا عن بيان حكومي.وتعد هذه المبادرة الصينية الأحدث لمحاربة محاولات التجسس وأي نفوذ أجنبي غير مرغوب فيه.وأشارت "ليغل ديلي" الثلاثاء إلى أن الأشخاص الذين لعبوا دورًا رئيسيًا أو قدموا مساهمة كبيرة في مكافحة أو وقف أو معاقبة الأفعال التي تضع الأمن القومي في خطر سيحصلون على ما يتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف يوان (أي بين 4200 و14 ألف يورو).وقد ينال الذين يقدمون مساعدة مهمة جدًا مبلغًا أكبر، حسبما أفادت الصحيفة نقلًا عن وزارة الأمن العام.