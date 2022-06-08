أخبار دولية
08 حزيران 2022 - 12:12
Back

المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإجراء محادثات حول مدينة تعز المحاصرة

المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإجراء محادثات حول مدينة تعز المحاصرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار صنعاء,هانس غروندبرغ,المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإجراء محادثات حول مدينة تعز المحاصرة
episodes
المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإجراء محادثات حول مدينة تعز المحاصرة
Lebanon News
وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها المتمردون والتي ثبت أنها المشكلة الأكبر في تنفيذ الهدنة الهشة.
      
وتوجه الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014، بعد أقل من أسبوع من تمديد الهدنة الحالية لشهرين.
الإعلان
    
وأشاد غروندبرغ بتمديد الهدنة ووصفه بأنه مؤشر إيجابي على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها.
     
وقال للصحافيين: "اليمنيون رأوا الفوائد الملموسة للهدنة. شهدنا تحولًا إيجابيًا كبيرًا وتقع علينا مسؤولية حمايتها وتحقيق إمكاناتها من أجل إحلال السلام في اليمن".
الإعلان
إقرأ أيضاً