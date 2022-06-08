آلاف السنغاليين يتظاهرون ضد السلطات

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تظاهر آلاف السنغاليين بعد ظهر الأربعاء في دكار إحتجاجًا على رفض لائحة المعارضة الوطنية لمرشحي الإنتخابات التشريعية المقبلة وللتعبير عن إستيائهم من السلطات عمومًا، على ما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.واحتشد المتظاهرون مرتدين الألوان الوطنية، الأخضر والذهبي والأحمر في الساحة العامة في وسط المدينة في جو إحتفالي خيّمت عليه الموسيقى والأغاني، فيما تثير التوترات السياسية حاليًا مخاوف من مشاهد مماثلة للعنف الذي ألقى بظلاله على التظاهرات السنغالية الحاشدة في آذار 2021.ولدى وصول المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي استبعد من الإنتخابات التشريعية بقرار صدر أخيرًا من المجلس الدستوري، تم الترحيب به بالهتافات في الساحة التي تحيط بمسلة ضخمة تحيي ذكرى الإستقلال.