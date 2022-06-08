أخبار دولية
08 حزيران 2022 - 14:58
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آلاف السنغاليين يتظاهرون ضد السلطات

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آلاف السنغاليين يتظاهرون ضد السلطات
Lebanon News
تظاهر آلاف السنغاليين بعد ظهر الأربعاء في دكار إحتجاجًا على رفض لائحة المعارضة الوطنية لمرشحي الإنتخابات التشريعية المقبلة وللتعبير عن إستيائهم من السلطات عمومًا، على ما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
     
واحتشد المتظاهرون مرتدين الألوان الوطنية، الأخضر والذهبي والأحمر في الساحة العامة في وسط المدينة في جو إحتفالي خيّمت عليه الموسيقى والأغاني، فيما تثير التوترات السياسية حاليًا مخاوف من مشاهد مماثلة للعنف الذي ألقى بظلاله على التظاهرات السنغالية الحاشدة في آذار 2021.
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ولدى وصول المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي استبعد من الإنتخابات التشريعية بقرار صدر أخيرًا من المجلس الدستوري، تم الترحيب به بالهتافات في الساحة التي تحيط بمسلة ضخمة تحيي ذكرى الإستقلال. 
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