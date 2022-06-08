أخبار دولية
08 حزيران 2022 - 15:40
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بايدن سيناقش تنظيم إنتخابات حرة مع بولسونارو

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بايدن سيناقش تنظيم إنتخابات حرة مع بولسونارو
Lebanon News
سيتطرق الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أهمية إجراء إنتخابات حرة ونزيهة خلال لقاء مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو الذي يشكك في نظام التصويت في الإنتخابات المقبلة، كما قال أحد كبار مساعديه الأربعاء. 
    
وأكد البلدان أن بايدن سيعقد أول لقاء له الخميس في لوس أنجليس مع بولسونارو الذي يشارك في قمة الأميركيتين حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الدفاع عن الديمقراطية.
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وردًا على سؤال حول ما إذا كان بولسونارو سيمتعض من التحدث عن الإنتخابات البرازيلية في تشرين الأول، قال جايك ساليفان مستشار الأمن القومي لبايدن: "لا توجد مواضيع محظورة في أي إجتماع ثنائي يعقده الرئيس بما في ذلك مع الرئيس بولسونارو".
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