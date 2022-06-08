ثلاثة جرحى بهجوم طائرة مسيرة في أربيل

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أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بهجوم طائرة مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، فيما أسفر الهجوم عن أضرار مادية في السيارات أيضًا.والموقع الذي انفجرت فيه المسيّرة يبعد ثلاثة كيلومترات من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، كما يبعد مئات الأمتار من قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر أمني تابع لقوات الأسايش، أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.وذكر البيان أن "طائرة مسيرة مفخخة إنفجرت عند الساعة 9:35 مساء على طريق بيرمام في أربيل". وأشار إلى أنه "أدى ذلك إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، فيما تعرض مطعم وعدة سيارات لأضرار مادية".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.