أميركي مصاب بجدري القردة يفر من مستشفى في المكسيك

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ذكرت السلطات الصحية المكسيكية أن أميركيا ظهرت عليه أعراض جدري القردة فر من مستشفى مدينة سياحية حيث كان يخضع للعلاج وغادر البلاد.وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 48 عاما ومن تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القردة والبقاء في العزل.وأضافت أنه عندما أدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض "سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة".وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من حزيران/يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.