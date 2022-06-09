في غضون اسبوعين... انهيار مبنى آخر في ايران

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قُتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بانهيار مبنى في غرب إيران ، وذلك بعد أسبوعين من انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي للتلفزيون الحكومي أن هناك قتيلان وأربعة مصابين ومفقود واحد على الأقل حتى الآن.وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق والواقع في بلدة نوسود في مقاطعة باوه في محافظة كرمانشاه، انهار إثر تسرب للغاز، وذلك نقلا عن حاكم باوه أردشير رستمي.وفي 23 أيار، انهار مبنى مكون من 10 طوابق قيد الإنشاء في مدينة آبادان في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا وتوقيف 13 شخصا، من بينهم رؤساء بلديات سابقون.وكانت تلك الكارثة الأكبر في إيران منذ سنوات، وقد أثارت احتجاجات في البلاد ضد السلطات التي تتهم بالفساد وعدم الكفاءة.ويأتي انهيار المبنى الخميس بعد يوم من انحراف قطار قرب مدينة طبس وسط إيران خلف 21 قتيلا وعشرات الجرحى.