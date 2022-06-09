أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 07:22
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هجوم طائرة مسيرة على اربيل.. فمن يقف خلفه؟

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Lebanon News
الامن في مدينة اربيل يهتز في هجوم طائرة مسيّرة لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه وقع على طريق سريع رئيسي في محيط المدينة، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.
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