هجوم طائرة مسيرة على اربيل.. فمن يقف خلفه؟

هجوم طائرة مسيرة على اربيل...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراق, إربيل ,طائرة مسيرة ,هجوم طائرة مسيرة على اربيل...

LBCI News Lebanon

الامن في مدينة اربيل يهتز في هجوم طائرة مسيّرة لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه وقع على طريق سريع رئيسي في محيط المدينة، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.