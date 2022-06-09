أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 07:22
09/06/2022 07:22:25
هجوم طائرة مسيرة على اربيل.. فمن يقف خلفه؟
هجوم طائرة مسيرة على اربيل...
Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراق, إربيل ,طائرة مسيرة ,هجوم طائرة مسيرة على اربيل...
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
الامن في مدينة اربيل يهتز في هجوم طائرة مسيّرة لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه وقع على طريق سريع رئيسي في محيط المدينة، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
طائرة مسيرة
إربيل
العراق
إقرأ أيضاً