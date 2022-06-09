أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 07:25
09/06/2022 07:25:48
تطورات جديدة في مفاوضات فيينا وآخرها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ما الجديد؟
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LBCI News Lebanon
كما كان متوقعا، 30 عضوا وافقوا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عارضته روسيا والصين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
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