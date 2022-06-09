أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 09:16
Back

نفتالي بينيت في الإمارات في "زيارة خاطفة"

نفتالي بينيت في الإمارات في "زيارة خاطفة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار في الإمارات في "زيارة خاطفة",نفتالي بينيت ,نفتالي بينيت في الإمارات في "زيارة خاطفة"
episodes
نفتالي بينيت في الإمارات في &quot;زيارة خاطفة&quot;
Lebanon News
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس الى الإمارات العربية المتحدة في زيارة قصيرة، لإجراء محادثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.
 
     
وزيارة بينيت هي الثانية له إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020 برعاية الولايات المتحدة، والأولى بعد تولي الشيخ محمد بن زايد منصب الرئاسة إثر وفاة أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد آل نهيان في منتصف أيار.
الإعلان
 
     
وكان الرجلان التقيا أيضا في مصر في آذار.
 
     
ولم يكن هناك إعلان مسبق عن الزيارة التي وصفها مكتب بينيت بأنها "زيارة خاطفة" من شأنها أن تتطرق الى "مختلف القضايا الإقليمية".
 
     
وقال بينيت، وفق بيان صادر عن مكتبه قبل مغادرة إسرائيل، "اليوم، سننقل معا العلاقة المميزة التي نسجت بين بلدينا الى مستوى أعلى لما فيه نمو وأمن شعبينا".
 
     
ووقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي الشهر الماضي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وتستثني بموجبه 96 بالمئة من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية، "فورًا أو تدريجيًا".
الإعلان
إقرأ أيضاً