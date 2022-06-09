أنقرة "تأمل" في الحصول على دعم حلفائها لشن هجوم في شمال سوريا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يهدد بشن هجوم جديد في شمال سوريا، أنه "يأمل" في الحصول على دعم حلفاء أنقرة غداة تحذير من واشنطن.وقال: "سنستكمل بالتأكيد الأجزاء الناقصة من منطقتنا الأمنية" على طول الحدود التركية في شمال سوريا.وأضاف الرئيس التركي الذي كان يضع قبعة عسكرية لحضور مناورات قرب إزمير (غرب): "نأمل في ألا يعارض أي من حلفائنا الحقيقيين مخاوفنا المشروعة".وكانت الولايات المتحدة عبرت مجددا الأربعاء عبر مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف عن "قلقها العميق" إزاء تهديدات الرئيس التركي الموجهة للمقاتلين الأكراد في سوريا.وقد هدد الرئيس التركي مرارا منذ نهاية أيار بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقتين في شمال سوريا ضد مقاتلين أكراد يصنفهم على أنهم "إرهابيون" بينهم وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.,ضاعفت واشنطن تحذيراتها من تنفيذ مثل هذا الهجوم الذي يهدد في رأيها بزعزعة استقرار المنطقة ويضعف الحرب على الجماعات المتطرفة.وكان الرئيس التركي الذي سبق أن شن ثلاث هجمات في شمال سوريا منذ 2016، أعلن في نهاية أيار أنه لن ينتظر "إذن" الولايات المتحدة لإطلاق عملية جديدة.