مادورو في الجزائر غداة زيارته تركيا

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقاء اليوم في الجزائر مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية، وذلك غداة زيارة مادورو إلى تركيا.ولم ترد تفاصيل بشأن فحوى المحادثات بين زعيمي البلدين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).ووصل مادورو إلى العاصمة الجزائرية ليل الأربعاء - الخميس آتيا من أنقرة حيث دعا المستثمرين الأتراك الأربعاء للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى ثرواتها العديدة، بما في ذلك النفط والغاز والذهب.وتأتي تحركات مادورو توازيا مع انعقاد قمة الأميركيتين في الولايات المتحدة التي لم تدعه واشنطن للمشاركة فيها.