غروسي ينعى الاتفاق النووي... الا اذا..

غروسي ينعى الاتفاق النووي...

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LBCI News Lebanon

بتصريح مقتضب، نعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاتفاق النووي قائلا: "عدم استعادة الرقابة على كاميرات واجهزة مراقبة اخرى تابعة للوكالة خلال أسابيع سيوجه ضربة قاضية للاتفاق النووي مع إيران".