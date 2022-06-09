أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 13:50
Back

غروسي ينعى الاتفاق النووي... الا اذا..

غروسي ينعى الاتفاق النووي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق النووي,غروسي,غروسي ينعى الاتفاق النووي...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بتصريح مقتضب، نعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاتفاق النووي قائلا: "عدم استعادة الرقابة على كاميرات واجهزة مراقبة اخرى تابعة للوكالة خلال أسابيع سيوجه ضربة قاضية للاتفاق النووي مع إيران".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً