أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 13:50
09/06/2022 13:50:00
غروسي ينعى الاتفاق النووي... الا اذا..
غروسي ينعى الاتفاق النووي...
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LBCI News Lebanon
بتصريح مقتضب، نعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاتفاق النووي قائلا: "عدم استعادة الرقابة على كاميرات واجهزة مراقبة اخرى تابعة للوكالة خلال أسابيع سيوجه ضربة قاضية للاتفاق النووي مع إيران".
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