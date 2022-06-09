ايطاليا تسمح بانزال اكثر من 440 مهاجرا بعد انذار من منظمة غير حكومية

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يستعد أكثر من 440 شخصًا تم إنقاذهم في المتوسط للنزول في صقلية الخميس بعد السماح لسفينتين انسانيتين بالرسو، بعد ساعات من إصدار إحداهما إنذارًا لإيطاليا.وأبلغت سفينة الإغاثة ماري يونيو التابعة لمنظمة ميديترانيا الإيطالية غير الحكومية، وزارة الداخلية صباح الأربعاء أنها "ستبحر الى أول مرفأ متاح" من دون إذن إذا لم يتم الرد على طلباتها بتوفير ميناء آمن خلال 10 ساعات.وكانت السفينة تقل 92 شخصًا بينهم حوالى 30 قاصرًا غير مصحوبين تم إنقاذهم خلال عمليتين نُفذتا في 5 و6 حزيران في المياه الدولية قرب ليبيا ومالطا.واصدرت السلطات الإيطالية اذنا للرسو في ميناء بوزالو جنوب صقلية حيث من المتوقع انزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم الخميس.كما حصلت منظمة غير حكومية إنسانية أخرى، هي الالمانية German Sea Watch التي قالت الأربعاء إن سفينتها "سي ووتش 3" وعلى متنها 352 شخصًا لا تزال تنتظر ميناء لاستقبالها منذ أربعة أيام، على اذن للرسو في بوزالو.وكتبت المنظمة غير الحكومية الخميس على تويتر "بعد أيام مرهقة أخيرًا ميناء آمن لـ # SeaWatch3".وما يقارب 120 من الذين أنقذتهم سي ووتش 3 هم من القصر غير المصحوبين.وتتهم منظمات غير حكومية الحكومة الإيطالية بالتباطؤ المتعمد في تخصيص موانئ لرسو سفن الإنقاذ لردع الأفراد عن القيام برحلة العبور الخطيرة من شمال إفريقيا.ودعت منظمة "اس او اس المتوسط" الأوروبية غير الحكومية التي أنقذت ما يقارب ألف مهاجر منذ بداية العام، الأربعاء إلى التبني العاجل لآلية التضامن الأوروبية تفاديا لمثل هذا التأخير.وأنقذت سفينتها "أوشن فايكنغ" نحو 300 شخص بينهم رضيع في شهره الثالث وست حوامل في آخر مهمة لها في ايار لكنها اضطرت للانتظار لمدة 10 ايام للرسو في ميناء آمن.وعبر حوالى 17000 شخص وسط البحر المتوسط - الذي يعتبر أخطر ممر لعبور المهاجرين في العالم - منذ بداية العام، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.