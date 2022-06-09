بوتين: إنتاج السلع في روسيا بسبب العقوبات ليس "الحل الشافي"

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رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن السياسة الروسية للالتفاف على العقوبات الغربية والتي تقضي بإن تنتج في روسيا سلع عدة كانت حتى الآن مستوردة "ليس الحل الشافي" وأن على موسكو البحث عن شركاء تجاريين جدد.وردا على سؤال خلال اجتماع مع مقاولين شباب من قبل مطور لقاحات قلق بشأن نقص في العديد من السلع بسبب العقوبات الغربية، أقر الرئيس الروسي بأن "استبدال الواردات ليس الحل الشافي".وقال: "لن نحاول استبدال الواردات كليا. يجب أن نتعاون مع كل من يمكن التعاون معه".وأضاف: "لكن بالنسبة للتقنيات الحيوية، بالطبع يجب أن تكون لدينا مهاراتنا الخاصة وسنطورها".وفي سؤاله، أوضح محاور بوتين "عدم القدرة دائمًا على الحصول على المواد الاولية والمواد والمعدات ذات الأهمية الحاسمة" المنتجة في الدول الغربية و"التي تفتقر الى ما يعادلها في روسيا".وفرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 شباط وحظرت الصادرات في العديد من القطاعات بينما عقدت الاضطرابات في سلاسل التوريد التجارة مع شركاء بديلين.في ايار، نشرت روسيا قائمة تضم حوالى 100 فئة من السلع التي يُسمح باستيرادها بدون موافقة أصحاب الملكية الفكرية من أجل التحايل على القيود.وفي المجال الطبي، ذكرت مدينة موسكو في نيسان أنها أنشأت بدون تحديد موعد ثلاثة مصانع أدوية لتعويض توقف واردات الأدوية التي يعتمد عليها الروس بشكل كبير.