قصف اسرائيلي استهدف فجراً جنوب دمشق

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استهدف قصف إسرائيلي فجر الجمعة نقاطاً في جنوب دمشق، ما أدى الى إصابة مدني على الأقل بجروح، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن "فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".وتصدت وسائط الدفاع الجوي، وفق المصدر "لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتاً إلى أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل دورياً ضربات في سوريا، تسببت إحداها في أيار بمقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.