أخبار دولية
10 حزيران 2022 - 02:43
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طائرة مروحية مفقودة في إيطاليا على متنها لبنانيان

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طائرة مروحية مفقودة في إيطاليا على متنها لبنانيان
Lebanon News
فقدت طائرة مروحية بعد إقلاعها من مطار تينيغانو في المحافظة لوكا ومباشرة في منطقة فيتشنزا.

ولا يوجد حتى الآن أي أثر للطائرة التي تقل على متنها سبعة أشخاص: الطيار، وإيطالي يبلغ من العمر 33 عاما، وأربعة رواد أعمال أتراك ولبنانيان. 

واستمرت عمليات البحث التي تقوم بها الحماية المدنية بمساعدة مروحيات الإطفاء حتى ساعة متأخرة من الليل واستؤنفت صباح اليوم. 
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وكانت المروحية اختفت عن الرادار صباح أمس، وتم العثور على الخلية الأخيرة التي تم توصيلها بهاتف الطيار الخلوي في مودينا أبينيني في منطقة بيفيبيلاغو حيث تم تسجيل اضطراب قوي في الطقس في تلك الساعات.
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