كييف تقصف مواقع روسية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا

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أكد الجيش الأوكراني أنه قصف مواقع روسية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وهي منطقة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية وكييف أن تنظم موسكو قريبا استفتاء على ضمها إلى روسيا.وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني على فيسبوك "قصفت قواتنا الجوية مواقع روسية ومواقع تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول خمس مناطق في خيرسون".واحتلت القوات الروسية منطقة خيرسون بشكل شبه كامل، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، منذ الأيام الأولى للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط.وكانت هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلومتر مربع، تضم أكثر من مليون نسمة قبل الحرب.وتحدث أحد المفاوضين الروس حول النزاع في أوكرانيا في 1 حزيران عن تنظيم مرتقب في تموز لاستفتاء في الأراضي التي يحتلها الروس بهدف ضمها، وهو مشروع نددت به كييف.