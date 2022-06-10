أخبار دولية
10 حزيران 2022 - 04:55
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وزيرا الدفاع الصيني والأميركي سيجريان محادثات في سنغافورة الجمعة

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وزيرا الدفاع الصيني والأميركي سيجريان محادثات في سنغافورة الجمعة
Lebanon News
يجري وزيرا الدفاع الأميركي والصيني محادثات في سنغافورة حيث تبدأ القمة الأمنية "حوار شانغريلا"، كما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات بين وي فنغي ولويد أوستن ستكون "أول اجتماع بينهما منذ تولي أوستن منصبه".
 
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