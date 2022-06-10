وزيرا الدفاع الصيني والأميركي سيجريان محادثات في سنغافورة الجمعة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة,الصين,وزيرا الدفاع الصيني والأميركي سيجريان محادثات في سنغافورة الجمعة

LBCI News Lebanon

يجري وزيرا الدفاع الأميركي والصيني محادثات في سنغافورة حيث تبدأ القمة الأمنية "حوار شانغريلا"، كما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية.



وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات بين وي فنغي ولويد أوستن ستكون "أول اجتماع بينهما منذ تولي أوستن منصبه".

