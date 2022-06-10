سوريا تعلّق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات

سورية تعلّق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة النقل السورية تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفاً اسرائيلياً عند الفجر ألحق، وفق ما قال مصدران في المطار لوكالة فرانس برس، أضراراً بمدرج الهبوط..



وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات جاء "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة". إلا أن موظفاً في المطار صرّح لفرانس برس من دون الكشف عن هويته "تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل كافة الرحلات لمدة ساعة على الأقل"، تزامناً مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط".