البابا يرجىء زيارته لجمهورية الكونغو وجنوب السودان بسبب آلام في الركبة

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أعلن الفاتيكان الجمعة أن البابا فرنسيس (85 عاما) اضطر الى ارجاء زيارته لجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان التي كانت مقررة من 2 الى 7 تموز بسبب آلام في الركبة.وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان "بعدما قبل طلب الأطباء ولكي لا يُبطل نتائج علاجات الركبة التي لا تزال جارية، يجد الأب الأقدس نفسه مع الأسف مجبرًا على تأجيل زيارته الرسولية ... إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا".يأتي هذا الإعلان فيما كانت التحضيرات في أوجها، حتى ان الفاتيكان كشف عن البرنامج المفصل للرحلة التي كانت مقررة لستة أيام وكان يفترض ان يزور خلالها الحبر الأعظم كينشاسا وغوما وجوبا.لم يذكر البيان زيارة كندا المقررة من 24 الى 30 تموز والتي كان يفترض أن يجدد فيها البابا اعتذاراته عن أعمال العنف التي ارتكبت مدى عقود في مدارس داخلية للسكان الأصليين.مطلع أيار أعلن لبنان إرجاء زيارة البابا التي كانت مرتقبة الى البلاد في حزيران "لأسباب صحية".وشوهد البابا الذي يعاني ألما في ركبته للمرة الأولى على كرسي متحرّك في مطلع أيار وأعلن أنه يتلقى حقنا مضادة للالتهابات.