القبض على 13 مشتبها به بعد سرقة طالت أكبر مصرف إيراني في طهران

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أعلن مدعي عام طهران علي صالحي الجمعة القبض على 13 شخصا يشتبه بتنفيذهم عملية سرقة طالت فرعا أساسيا لبنك "ملي"، أكبر المصارف الإيرانية، في طهران والعثور على كمية كبيرة من المسروقات.وأعلن بنك ملي الثلاثاء أن فرعه الأساسي في طهران تعرض لعملية سرقة طالت أكثر من 160 من صناديق الأمانة المودعة لديه.وأوضح المصرف أن اللصوص الذين استغلوا الحركة شبه المعدومة في المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا خلسة الى فرعه في شارع انقلاب (الثورة بالفارسية) الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة 168 صندوق أمانة.وأوضح المدعي العام أنه تم اعتقال عشرة مشتبه بهم في طهران وشمال إيران، فيما أوقف ثلاثة في دولة مجاورة لم يذكر اسمها، وفق ما نقلت عنه وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. وقال صالحي "تم اكتشاف كميات كبيرة من المسروقات في سيارة متوقفة في مطار الإمام الخميني" موضحا "فتح حاليا تحقيق قضائي بحق المتهمين".وأفاد قائد شرطة العاصمة العميد حسين رحيمي أنه "تم التعرف على اللصوص الفارين وبفضل تنسيق جيد مع الإنتربول، أوقفوا وسينقلون إلى إيران". وأكد أن "أيا من موظفي البنك لم يشارك في السرقة" مضيفا أن المصرف تبلغ بثغرات في أمنه قبل نحو شهر.وظهر المشتبه بهم يرتدون ملابس الموقوفين المخططة بالأزرق بمواجهة جدار خلف شرطيين، وفق مشاهد بثتها شبكة التلفزيون العام.