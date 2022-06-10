زيلينسكي يدعو إلى منح بلده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى منح بلاده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعدم تركها في "منطقة رمادية"، بينما يتعين على دول التكتل أن تقرر بحلول نهاية حزيران ما إذا كانت ستمنح كييف هذه الصفة.وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي حول الديمقراطية في كوبنهاغن: "الأمر الأول هو أن تزال أخيرا هذه "المنطقة الرمادية" المغرية جدا للدولة الروسية... في الأسابيع المقبلة، يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية تثبت أن الكلام عن انتماء الشعب الأوكراني للأسرة الأوروبية ليس عقيما".ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 حزيران.وأضاف الرئيس الأوكراني وسط تصفيق حار: "تظهر استطلاعات الرأي أن 71 بالمئة من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءًا من الأسرة الأوروبية، فلماذا لا يزال هناك سياسيون متشككون يترددون في السماح لنا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".وتنقسم الدول الأعضاء السبع والعشرون بشأن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. ففي حين تدعم عضوية أوكرانيا العديد من البلدان وخصوصا في أوروبا الشرقية، فإن البعض مثل هولندا والدنمارك يبدي شكوكا خشية أن تكون أوكرانيا غير جاهزة. وتجري العديد من النقاشات للتوصل إلى موقف مشترك.وإذا حصلت أوكرانيا على "وضع المرشح"، فستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقودًا قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي. ونبه العديد من دول الاتحاد كييف الى أنه لن يكون هناك مسار "سريع" لانضمامها.