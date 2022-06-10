شولتس يطالب رسميا بلغراد بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

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طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس صربيا بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أعلن الجمعة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه المستشار الألماني الذي يجري أول زيارة له إلى دول غرب البلقان، إن شولتس "طالب بكل حزم ووضوح صربيا بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا".وأشار الرئيس الصربي إلى "خصوصية وضعية" صربيا على هذا الصعيد، مشددا على أن هذا الأمر مردّه في المقام الأول قضية كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في العام 2008، علما بأن بلغراد، بدعم من روسيا في الأمم المتحدة، لم تعترف بالخطوة.