واشنطن ستستقبل 20 ألف لاجئ وتعلن صرف مساعدة بقيمة 314 مليون دولار لأميركا اللاتينية

الإعلان

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الولايات المتحدة ستستقبل 20 ألف لاجئ من أميركا اللاتينية في عامي 2023 و2024 وستفرج عن 314 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خصوصا للمهاجرين الفنزويليين.وتأتي هذه التصريحات في ختام "قمة الأميركتين" في لوس أنجليس والتي يتوقع أن يتبنى مسؤولون أميركيون وآخرون من جميع أنحاء المنطقة خلالها "إعلانا" بشأن التزاماتهم في ما يتعلق بالهجرة. لذلك تتعهد الولايات المتحدة من جانبها استقبال 20 ألف شخص وهو ما سيشكل وفقًا لبيان صادر عن الادارة الأميركية ثلاثة أضعاف عدد اللاجئين الذين تم استقبالهم هذا العام.كما تعتزم إدارة بايدن "زيادة" استقبال اللاجئين الهايتيين لكنها لم تعطِ أرقامًا وستصدر 11500 تأشيرة عمل موسمية لرعايا من هايتي وأميركا الوسطى لمواجهة نقص العمالة على الأراضي الأميركية.وعلى سبيل المقارنة، وعدت واشنطن باستقبال 100 ألف أوكراني بعد أن غزت روسيا البلاد.من الناحية المالية، ستصرف الولايات المتحدة 314 مليون دولار على شكل تمويل جديد لـ "المساعدة الإنسانية والمساعدة الإنمائية للاجئين والمهاجرين المستضعفين" في أميركا اللاتينية، وهو برنامج يفترض أن يساعد بشكل أساسي الفنزويليين سواء في بلادهم أو في البلدان التي هاجروا اليها.وفر أكثر من ستة ملايين فنزويلي من بلادهم التي تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا.ولم توجه واشنطن دعوة لفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا لحضور هذه القمة الإقليمية الكبرى، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من بعض القادة الحاضرين والمقاطعة الصريحة لرئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.وينص "إعلان لوس أنجليس" كما يسميه البيت الأبيض، على التزامات مختلفة أو تذكير بالتزامات سابقة لدول المنطقة لجهة استقبال مهاجرين وتنظيم تدفقهم.ويفرض النص مبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن "المسؤولية المشتركة" بين الدول بينما يحاول آلاف الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي دخول الولايات المتحدة كل يوم.وبناءً على ذلك ستطلق القمة، وفقًا لبيان البيت الأبيض، برنامجًا لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بينما ستجدد كوستاريكا برنامج الحماية الموقتة لأشخاص اتوا من كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.كذلك، ستزيد المكسيك من 10 آلاف إلى 20 الفا عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج محدد للحصول على رخصة عمل بينما ستفتح كندا حدودها أمام 50 الف عامل في القطاع الزراعي.