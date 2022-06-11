"قمة الأميركيتين" تنهي أعمالها بإطلاق شراكة تتعلق بالهجرة

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أطلقت عشرون دولة الجمعة شراكة بقيادة الولايات المتحدة تتعلق بالهجرة في أميركا اللاتينية وذلك في ختام "قمة الأميركيتين" التي شهدت خلافات أكثر من الإعلانات الملموسة.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه "يجب عدم ترك أي دولة بمفردها في مواجهة التحركات السكانية المتزايدة المتمثلة في محاولة آلاف الأشخاص عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة هربًا من البؤس وانعدام الأمن في بلدانهم."وأكد بايدن الذي وقف إلى جانب القادة الآخرين الموقعين على "إعلان لوس أنجلس" أن الهجرة "الآمنة" و"القانونية" تفيد التنمية الإقتصادية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة حماية الحدود من عمليات الدخول غير الشرعية، على أن يتم ذلك بشكل "إنساني".