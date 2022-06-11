الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بارتكاب "جريمة حرب" بعد مقتل طفلين في قصف مدرسة

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إتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية الجمعة رواندا بقصف مدرسة ما أسفر عن مقتل طفلين في عمل وصفه بأنه "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية".وجاء في بيان للجيش أن القوات الرواندية شنت قصفًا مدفعيًا عصر الجمعة على ناحيتين في منطقة روتشورو الواقعة في إقليم شمال كيفو في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب.وأصابت القذائف مدرسة وأسفرت عن مقتل طفلين يبلغان ست وسبع سنوات، وفق الجيش الكونغولي، وعن إصابة طفل.وقال الجيش: "إضافة إلى الخسائر البشرية، قصف الجيش الرواندي مدرسة بكاملها. يعد هذا الأمر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".ويأتي الإتهام في أعقاب بيان أصدرته الجمعة وزارة الدفاع الرواندية إتهمت فيه الجيش الكونغولي بإطلاق صاروخين على أراضي رواندا.