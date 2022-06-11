أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 01:09
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الأمم المتحدة تخشى "حالة طوارئ إنسانية كبرى" في سريلانكا

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الأمم المتحدة تخشى &quot;حالة طوارئ إنسانية كبرى&quot; في سريلانكا
Lebanon News
حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها سريلانكا يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية خطيرة، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات.
     
وقال المتحدث بإسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنيف ينس لاركي خلال مؤتمره الصحافي الإعتيادي: "نخشى أن تتحول هذه الأزمة إلى حالة طوارئ إنسانية كبرى، ونحن نتخذ تدابير للإستجابة لهذا القلق".
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وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة إقتصادية منذ الإستقلال وسط نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية من جراء الشح في العملات الأجنبية والتضخم المتسارع.
 
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